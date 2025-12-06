Advertisement

أخبار عاجلة

أكسيوس عن سفيرة أوكرانيا بواشنطن: نهدف لحلول واقعية وعادلة بشأن قضايا معقدة تتعلق بالأراضي والضمانات الأمنية

Lebanon 24
06-12-2025 | 14:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
روبيو: إنهاء حرب معقدة وقاتلة كالتي تشهدها أوكرانيا يتطلب تبادلاً واسعاً للأفكار الجادة والواقعية
lebanon 24
07/12/2025 11:52:37 Lebanon 24 Lebanon 24
"فايننشال تايمز" عن مسؤولين أوكرانيين: القضايا المتبقية ليقرر فيها ترامب وزيلنسكي تتعلق بأراض وضمانات أميركية
lebanon 24
07/12/2025 11:52:37 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلنسكي: الوضع صعب في بوكروفيسك ومعقد في كوبيانسك لكن الجيش يدافع عن مواقعه
lebanon 24
07/12/2025 11:52:37 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: طائرات "جريبن" جزء من ضماناتنا الأمنية وهي قادرة على حماية سماء أوكرانيا بالكامل
lebanon 24
07/12/2025 11:52:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:36 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:29 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:29 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:39 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:36 | 2025-12-07
04:29 | 2025-12-07
04:29 | 2025-12-07
03:45 | 2025-12-07
03:39 | 2025-12-07
03:31 | 2025-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24