Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية المصري للجزيرة: معبر رفح سيكون لدخول المساعدات والسماح بخروج حالات طبية تحتاج إلى الإجلاء للعلاج

Lebanon 24
07-12-2025 | 02:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة الـ12 الإسرائيلية: معبر رفح سيُستخدم لدخول وخروج الأشخاص من قطاع غزة وإليه في هذه المرحلة
lebanon 24
07/12/2025 11:56:00 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بغزة: نحتاج إلى إدخال المواد الطبية والعمل على إجلاء المرضى (الجزيرة)
lebanon 24
07/12/2025 11:56:00 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: حماس طلبت عبر الوسطاء السماح بخروج آمن لعناصرها داخل الأنفاق في رفح
lebanon 24
07/12/2025 11:56:00 Lebanon 24 Lebanon 24
مصر تؤكد: لا تنسيق لفتح معبر رفح لخروج الفلسطينيين من غزة
lebanon 24
07/12/2025 11:56:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:36 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:29 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:29 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:39 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:36 | 2025-12-07
04:29 | 2025-12-07
04:29 | 2025-12-07
03:45 | 2025-12-07
03:39 | 2025-12-07
03:31 | 2025-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24