Advertisement

أخبار عاجلة

"القناة 12" الإسرائيلية: الزيارة الأخيرة لرئيس الأركان التركي إلى سوريا مؤشر مقلق جداً لإسرائيل

Lebanon 24
07-12-2025 | 03:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر: إرجاء زيارة نائب الرئيس الأميركي لإسرائيل إلى الثلاثاء
lebanon 24
07/12/2025 11:57:01 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة ١٢ الإسرائيلية عن مسؤول أميركي: سوريا لا تريد مشكلات مع إسرائيل لكن نتنياهو يرى مؤشرات مقلقة في كل مكان
lebanon 24
07/12/2025 11:57:01 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: الغارة ضد رئيس أركان حزب الله تم تنسيقها مع الأميركيين
lebanon 24
07/12/2025 11:57:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الدويهي: توافد الموفدين الإقليميين والدوليين الى لبنان مؤشر مقلق
lebanon 24
07/12/2025 11:57:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:36 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:29 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:29 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:39 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:36 | 2025-12-07
04:29 | 2025-12-07
04:29 | 2025-12-07
03:45 | 2025-12-07
03:39 | 2025-12-07
03:31 | 2025-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24