المبعوث الأميركي لأوكرانيا: التوصل لاتفاق ينهي الحرب قريب جدًّا ويعتمد على حل قضيتين رئيسيتين عالقتين وهما مستقبل دونباس ومحطة زابوريجيا للطاقة

Lebanon 24
07-12-2025 | 05:09
