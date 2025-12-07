المبعوث الأميركي لأوكرانيا: التوصل لاتفاق ينهي الحرب قريب جدًّا ويعتمد على حل قضيتين رئيسيتين عالقتين وهما مستقبل دونباس ومحطة زابوريجيا للطاقة

Lebanon 24