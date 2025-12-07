Advertisement

أخبار عاجلة

جعجع: أثبتت القوّات اللّبنانيّة أنّها قوّة التغيير الفعليّة في المجتمع الراكد وأنّ الثورة ليست مجرّد شعارات ظرفيّة نرفعها من حين إلى آخر بل تراكم ومسيرة مستمرّة على مرّ الأيّام والساعات

Lebanon 24
07-12-2025 | 05:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كركي: الرقابة ليست مجرد ضبط مخالفات بل نموذج للحوكمة الرشيدة
lebanon 24
07/12/2025 17:01:50 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع في رسالة إلى عون وسلام: المطلوب في الأيّام الحسّاسة التي نعيشها إعلان سياسيّ واضح جدّا وليس مجرّد كلمات
lebanon 24
07/12/2025 17:01:50 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: القوات ضمير المجتمع والطلاب أبناء قضية لا جيل عابر
lebanon 24
07/12/2025 17:01:50 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: العدالة ليست شعارا بل اسلوب حياة والتيار يريد اعادة الثقة بالعدالة لأنها أساس الجمهورية
lebanon 24
07/12/2025 17:01:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:50 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:32 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:47 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:44 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:49 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:50 | 2025-12-07
09:32 | 2025-12-07
08:47 | 2025-12-07
08:44 | 2025-12-07
07:49 | 2025-12-07
07:37 | 2025-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24