جعجع: أثبتت القوّات اللّبنانيّة أنّها قوّة التغيير الفعليّة في المجتمع الراكد وأنّ الثورة ليست مجرّد شعارات ظرفيّة نرفعها من حين إلى آخر بل تراكم ومسيرة مستمرّة على مرّ الأيّام والساعات

