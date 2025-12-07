Advertisement

أخبار عاجلة

نتنياهو: الهدف الوحيد لقيام دولة فلسطينية هو تدمير دولة إسرائيل ولن نسمح بذلك والدولة الوحيدة القائمة فلسطينيًّا بأمر الواقع هي غزة

Lebanon 24
07-12-2025 | 06:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بن غفير: أدعو رئيس الوزراء لتوضيح أن إسرائيل لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية بأي شكل
lebanon 24
07/12/2025 17:02:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصري: إقامة الدولة الفلسطينية هو السبيل الوحيد لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة
lebanon 24
07/12/2025 17:02:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نسمح بإقامة دولة فلسطينية
lebanon 24
07/12/2025 17:02:42 Lebanon 24 Lebanon 24
بن غفير: الحل الحقيقي والوحيد في غزة هو تشجيع الهجرة الطوعية وليس إقامة دولة كجائزة للإرهاب
lebanon 24
07/12/2025 17:02:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:50 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:32 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:47 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:44 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:49 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:50 | 2025-12-07
09:32 | 2025-12-07
08:47 | 2025-12-07
08:44 | 2025-12-07
07:49 | 2025-12-07
07:37 | 2025-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24