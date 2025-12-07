Advertisement

أخبار عاجلة

نتنياهو: السيادة الأمنية من نهر الأردن إلى البحر المتوسط ستظل بيد إسرائيل

Lebanon 24
07-12-2025 | 06:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: إسرائيل ستختفظ بالسيادة الأمنية بين نهر الأردن والبحر
lebanon 24
07/12/2025 17:02:56 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة وزراء إيطاليا في القمة الخليجية: إيطاليا لا ترى نفسها بمعزل عن دول البحر المتوسط
lebanon 24
07/12/2025 17:02:56 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتصام أمام بنك "البحر المتوسط" في صور رفضًا لإقفال فرعه
lebanon 24
07/12/2025 17:02:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تجمع متقاعدي قوى الأمن الداخلي يدعو لاعتصام أمام بنك البحر المتوسط
lebanon 24
07/12/2025 17:02:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:50 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:32 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:47 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:44 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:49 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:50 | 2025-12-07
09:32 | 2025-12-07
08:47 | 2025-12-07
08:44 | 2025-12-07
07:49 | 2025-12-07
07:37 | 2025-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24