نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف: روسيا ستنظر ليس إلى الكلمات الجميلة بل إلى الخطوات العملية في ما يخص استراتيجية الأمن القومي الأميركية

Lebanon 24
07-12-2025 | 07:13
أمين عام مجلس الأمن القومي الأوكراني: العمل مستمر على المستوى الفني لدراسة المقترحات الأميركية
الكرملين: الرسائل الواردة في استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الجديدة تتناقض مع نهج إدارة بايدن
البيت الأبيض: استراتيجية الأمن القومي تحذر من خطر محو الحضارة الأوروبية
وكالة تاس عن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: إذا أصر الاتحاد الأوروبي على مصادرة الأصول الروسية المجمدة فإن موسكو ستكون مستعدة لأخذ ما يعوض ذلك
