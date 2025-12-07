Advertisement

أخبار عاجلة

جنبلاط: نحن مع تعزيز الجيش ومع الإجراءات التي يقوم بها في جنوب الليطاني فيما يتعلق بحصر السلاح وسيادة الدولة على أرض الجنوب، ومن ثم تعميم الأمر على كامل الأراضي اللبنانية

Lebanon 24
07-12-2025 | 11:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميشال عيسى: الدعم الأميركي مستمر بهدف تعزيز قدرات الجيش وقوى الأمن لتطبيق قرار الدولة بحصر السلاح بالمؤسسات الشرعية وسيادة الدولة اللبنانية هي بسلاح واحد وجيش واحد على كل الأراضي اللبنانية
lebanon 24
07/12/2025 21:28:31 Lebanon 24 Lebanon 24
عيسى الخوري: دور السلاح الفلسطيني كما سلاح حزب الله انتفى واتفاق وقف إطلاق النار لا يقتصر على جنوب الليطاني إنها بحصر السلاح على كل الأراضي اللبنانية (mtv)
lebanon 24
07/12/2025 21:28:31 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الألماني: برلين تدعم الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لبسط سيطرتها في الجنوب وعلى الأراضي اللبنانية كافة
lebanon 24
07/12/2025 21:28:31 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: خطة الجيش تنصّ على احتواء السلاح ليس فقط في جنوب الليطاني إنما شماله أيضاً ولم يعد بإمكاننا تفويت الفرص وعلينا استكمال بسط سلطة الدولة على كافة الاراضي اللبنانية
lebanon 24
07/12/2025 21:28:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:27 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:22 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:22 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:53 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:41 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:27 | 2025-12-07
14:22 | 2025-12-07
14:22 | 2025-12-07
13:53 | 2025-12-07
13:41 | 2025-12-07
13:31 | 2025-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24