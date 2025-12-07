وزير الدفاع الإيراني العمید عزیز نصير زاده: إيران هي الدولة الوحيدة التي وجّهت ردّاً قاسياً ومباشراً للكيان الاسرائيلي الذي لا يتراجع ولا يقبل بوقف إطلاق النار إلا تحت الضغط والإجبار

Lebanon 24