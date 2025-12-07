Advertisement

أخبار عاجلة

نتنياهو: إيران حاولت إرسال فرقتين جوا لإنقاذ الأسد لكن سلاح الجو الإسرائيلي أبعدها عن سماء سوريا

Lebanon 24
07-12-2025 | 13:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزيرة المواصلات الإسرائيلية: يدنا على الزناد ونعمل في سوريا ولبنان وفي جبهات أبعد
lebanon 24
08/12/2025 01:15:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو أنهى مناورات مشتركة مع سلاح الجو اليوناني امتدت لأسبوع
lebanon 24
08/12/2025 01:15:37 Lebanon 24 Lebanon 24
فايننشال تايمز: تركيا سترسل فرقا إلى غزة للمساعدة في جهود الاستجابة الطارئة وإجراء عمليات بحث وإنقاذ
lebanon 24
08/12/2025 01:15:37 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب نتنياهو: إرسال ممثل عن نتنياهو للاجتماع مع مسؤولين لبنانيين محاولة أولية لإرساء أساس للعلاقة والتعاون الاقتصادي مع لبنان
lebanon 24
08/12/2025 01:15:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:10 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:00 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:41 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:39 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:27 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:10 | 2025-12-07
18:00 | 2025-12-07
17:41 | 2025-12-07
17:39 | 2025-12-07
17:27 | 2025-12-07
17:02 | 2025-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24