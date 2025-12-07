19
o
بيروت
15
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
10
o
النبطية
10
o
زحلة
6
o
بعلبك
5
o
بشري
10
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
نتنياهو: إيران حاولت إرسال فرقتين جوا لإنقاذ الأسد لكن سلاح الجو الإسرائيلي أبعدها عن سماء سوريا
Lebanon 24
07-12-2025
|
13:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزيرة المواصلات الإسرائيلية: يدنا على الزناد ونعمل في سوريا ولبنان وفي جبهات أبعد
Lebanon 24
وزيرة المواصلات الإسرائيلية: يدنا على الزناد ونعمل في سوريا ولبنان وفي جبهات أبعد
08/12/2025 01:15:37
08/12/2025 01:15:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو أنهى مناورات مشتركة مع سلاح الجو اليوناني امتدت لأسبوع
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو أنهى مناورات مشتركة مع سلاح الجو اليوناني امتدت لأسبوع
08/12/2025 01:15:37
08/12/2025 01:15:37
Lebanon 24
Lebanon 24
فايننشال تايمز: تركيا سترسل فرقا إلى غزة للمساعدة في جهود الاستجابة الطارئة وإجراء عمليات بحث وإنقاذ
Lebanon 24
فايننشال تايمز: تركيا سترسل فرقا إلى غزة للمساعدة في جهود الاستجابة الطارئة وإجراء عمليات بحث وإنقاذ
08/12/2025 01:15:37
08/12/2025 01:15:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب نتنياهو: إرسال ممثل عن نتنياهو للاجتماع مع مسؤولين لبنانيين محاولة أولية لإرساء أساس للعلاقة والتعاون الاقتصادي مع لبنان
Lebanon 24
مكتب نتنياهو: إرسال ممثل عن نتنياهو للاجتماع مع مسؤولين لبنانيين محاولة أولية لإرساء أساس للعلاقة والتعاون الاقتصادي مع لبنان
08/12/2025 01:15:37
08/12/2025 01:15:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
وزارة الصحة الصومالية تعلن وفاة أكثر من 50 طفلاً بسبب مرض الخُناق "الدفتيريا" خلال العام الجاري
Lebanon 24
وزارة الصحة الصومالية تعلن وفاة أكثر من 50 طفلاً بسبب مرض الخُناق "الدفتيريا" خلال العام الجاري
18:10 | 2025-12-07
07/12/2025 06:10:30
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الأوكراني: يجب محاسبة روسيا على ضرباتها اليومية ضد بلادنا و تحقيق السلام سيعتمد على الضغط على موسكو
Lebanon 24
الرئيس الأوكراني: يجب محاسبة روسيا على ضرباتها اليومية ضد بلادنا و تحقيق السلام سيعتمد على الضغط على موسكو
18:00 | 2025-12-07
07/12/2025 06:00:23
Lebanon 24
Lebanon 24
قصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق نار مكثف يستهدف المناطق الشرقية لمدينة غزة
Lebanon 24
قصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق نار مكثف يستهدف المناطق الشرقية لمدينة غزة
17:41 | 2025-12-07
07/12/2025 05:41:02
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة تاس: سقوط طائرة مسيرة في منطقة فولغوغراد الروسية دون وقوع إصابات
Lebanon 24
وكالة تاس: سقوط طائرة مسيرة في منطقة فولغوغراد الروسية دون وقوع إصابات
17:39 | 2025-12-07
07/12/2025 05:39:41
Lebanon 24
Lebanon 24
رئاسة نيجيريا: قوات برية نيجيرية موجودة الآن في بنين استجابة لطلبها أيضاً
Lebanon 24
رئاسة نيجيريا: قوات برية نيجيرية موجودة الآن في بنين استجابة لطلبها أيضاً
17:27 | 2025-12-07
07/12/2025 05:27:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هجومٌ من لبنان وأماكن أخرى.. إقرأوا آخر اعتراف إسرائيليّ
Lebanon 24
هجومٌ من لبنان وأماكن أخرى.. إقرأوا آخر اعتراف إسرائيليّ
14:00 | 2025-12-07
07/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خلاف عائليّ في البقاع يتحوّل إلى كارثة... إليكم ما حصل
Lebanon 24
خلاف عائليّ في البقاع يتحوّل إلى كارثة... إليكم ما حصل
09:17 | 2025-12-07
07/12/2025 09:17:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مراقبة طريق ضهر البيدر قبل القرار النهائي
Lebanon 24
مراقبة طريق ضهر البيدر قبل القرار النهائي
01:45 | 2025-12-07
07/12/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كان في اليمن... صورة جديدة لرئيس أركان "حزب الله" السابق شاهدوها
Lebanon 24
كان في اليمن... صورة جديدة لرئيس أركان "حزب الله" السابق شاهدوها
05:39 | 2025-12-07
07/12/2025 05:39:59
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة سلاف فواخرجي مع ماهر الأسد تُثير ضجّة كبيرة.. ما حقيقتها؟
Lebanon 24
صورة سلاف فواخرجي مع ماهر الأسد تُثير ضجّة كبيرة.. ما حقيقتها؟
10:19 | 2025-12-07
07/12/2025 10:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
18:10 | 2025-12-07
وزارة الصحة الصومالية تعلن وفاة أكثر من 50 طفلاً بسبب مرض الخُناق "الدفتيريا" خلال العام الجاري
18:00 | 2025-12-07
الرئيس الأوكراني: يجب محاسبة روسيا على ضرباتها اليومية ضد بلادنا و تحقيق السلام سيعتمد على الضغط على موسكو
17:41 | 2025-12-07
قصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق نار مكثف يستهدف المناطق الشرقية لمدينة غزة
17:39 | 2025-12-07
وكالة تاس: سقوط طائرة مسيرة في منطقة فولغوغراد الروسية دون وقوع إصابات
17:27 | 2025-12-07
رئاسة نيجيريا: قوات برية نيجيرية موجودة الآن في بنين استجابة لطلبها أيضاً
17:02 | 2025-12-07
مستوطنون يهاجمون فلسطينيين في حارة جابر المغلقة بالخليل جنوبي الضفة الغربية
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
08/12/2025 01:15:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
08/12/2025 01:15:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
08/12/2025 01:15:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24