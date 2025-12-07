Advertisement

أخبار عاجلة

نتنياهو: آمل أن نتوصل إلى اتفاق لنزع سلاح الجنوب الغربي السوري وحماية الدروز لكننا سنظل مسيطرين على مواقعنا هناك

Lebanon 24
07-12-2025 | 13:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحكومة الإسرائيلية: الجيش سيظل مسيطرا على 53% من غزة بعد الانسحاب للخط الأصفر
lebanon 24
08/12/2025 01:15:52 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو من الجنوب السوري: نولي أهمية كبيرة لقدرتنا سواء الدفاعية أو الهجومية لحماية حلفائنا الدروز وقبل كل شيء لحماية إسرائيل وهذه مهمة قد تتطور في أي لحظة
lebanon 24
08/12/2025 01:15:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السوري: إسرائيل تحتل أجزاء من سوريا ولا يمكن أن نتوصل إلى اتفاق سلام معها
lebanon 24
08/12/2025 01:15:52 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: نركز على تحرير المحتجزين ونضغط على حماس للوصول إلى المراحل التالية من الاتفاق ونزع سلاحها
lebanon 24
08/12/2025 01:15:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:10 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:00 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:41 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:39 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:27 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:10 | 2025-12-07
18:00 | 2025-12-07
17:41 | 2025-12-07
17:39 | 2025-12-07
17:27 | 2025-12-07
17:02 | 2025-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24