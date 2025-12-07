19
o
بيروت
17
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
8
o
بشري
12
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
التحكم المروري: قتيل وجريح في حادثي سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
Lebanon 24
07-12-2025
|
23:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
التحكم المروري: قتيل و17 جريحاً في 16 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
Lebanon 24
التحكم المروري: قتيل و17 جريحاً في 16 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
08/12/2025 10:19:32
08/12/2025 10:19:32
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: قتيلان و14 جريحاً في 11 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
Lebanon 24
التحكم المروري: قتيلان و14 جريحاً في 11 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
08/12/2025 10:19:32
08/12/2025 10:19:32
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: قتيل و4 جرحى في 4 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
Lebanon 24
التحكم المروري: قتيل و4 جرحى في 4 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
08/12/2025 10:19:32
08/12/2025 10:19:32
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: قتيلان و8 جرحى في 8 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
Lebanon 24
التحكم المروري: قتيلان و8 جرحى في 8 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
08/12/2025 10:19:32
08/12/2025 10:19:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"لبنان 24": حادث سير على أوتوستراد الجية يتسبب بزحمة خانقة
Lebanon 24
"لبنان 24": حادث سير على أوتوستراد الجية يتسبب بزحمة خانقة
03:19 | 2025-12-08
08/12/2025 03:19:22
Lebanon 24
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: خطة حكومية لاستثمار نحو 730 مليون دولار في الضفة الغربية خلال 5 سنوات تشمل نقل قواعد عسكرية وتوسيع البنية التحتية للمستوطنات
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: خطة حكومية لاستثمار نحو 730 مليون دولار في الضفة الغربية خلال 5 سنوات تشمل نقل قواعد عسكرية وتوسيع البنية التحتية للمستوطنات
03:10 | 2025-12-08
08/12/2025 03:10:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الديوان الأميري القطري: أمير قطر يتوجه إلى العاصمة السعودية الرياض
Lebanon 24
الديوان الأميري القطري: أمير قطر يتوجه إلى العاصمة السعودية الرياض
03:10 | 2025-12-08
08/12/2025 03:10:16
Lebanon 24
Lebanon 24
فريق من الصليب الأحمر والقسام يستعد لاستئناف البحث عن جثة أسير إسرائيلي في حي الزيتون بغزة (الجزيرة)
Lebanon 24
فريق من الصليب الأحمر والقسام يستعد لاستئناف البحث عن جثة أسير إسرائيلي في حي الزيتون بغزة (الجزيرة)
03:09 | 2025-12-08
08/12/2025 03:09:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدر بالجيش السوداني: انسحاب الجيش من حقل هجليج بغرب كردفان هدفه تجنيب حقول النفط الخراب والتدمير (الجزيرة)
Lebanon 24
مصدر بالجيش السوداني: انسحاب الجيش من حقل هجليج بغرب كردفان هدفه تجنيب حقول النفط الخراب والتدمير (الجزيرة)
03:05 | 2025-12-08
08/12/2025 03:05:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هجومٌ من لبنان وأماكن أخرى.. إقرأوا آخر اعتراف إسرائيليّ
Lebanon 24
هجومٌ من لبنان وأماكن أخرى.. إقرأوا آخر اعتراف إسرائيليّ
14:00 | 2025-12-07
07/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خلاف عائليّ في البقاع يتحوّل إلى كارثة... إليكم ما حصل
Lebanon 24
خلاف عائليّ في البقاع يتحوّل إلى كارثة... إليكم ما حصل
09:17 | 2025-12-07
07/12/2025 09:17:10
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة سلاف فواخرجي مع ماهر الأسد تُثير ضجّة كبيرة.. ما حقيقتها؟
Lebanon 24
صورة سلاف فواخرجي مع ماهر الأسد تُثير ضجّة كبيرة.. ما حقيقتها؟
10:19 | 2025-12-07
07/12/2025 10:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حقيقة عن أحمد الشرع.. هكذا أنهى "سوداوية نظام بشار"
Lebanon 24
حقيقة عن أحمد الشرع.. هكذا أنهى "سوداوية نظام بشار"
11:00 | 2025-12-07
07/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعيد إقلاعها من مطار بيروت.. هذا ما حصل مع طائرة للميدل ايست
Lebanon 24
بعيد إقلاعها من مطار بيروت.. هذا ما حصل مع طائرة للميدل ايست
02:31 | 2025-12-08
08/12/2025 02:31:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
03:19 | 2025-12-08
"لبنان 24": حادث سير على أوتوستراد الجية يتسبب بزحمة خانقة
03:10 | 2025-12-08
يديعوت أحرونوت: خطة حكومية لاستثمار نحو 730 مليون دولار في الضفة الغربية خلال 5 سنوات تشمل نقل قواعد عسكرية وتوسيع البنية التحتية للمستوطنات
03:10 | 2025-12-08
الديوان الأميري القطري: أمير قطر يتوجه إلى العاصمة السعودية الرياض
03:09 | 2025-12-08
فريق من الصليب الأحمر والقسام يستعد لاستئناف البحث عن جثة أسير إسرائيلي في حي الزيتون بغزة (الجزيرة)
03:05 | 2025-12-08
مصدر بالجيش السوداني: انسحاب الجيش من حقل هجليج بغرب كردفان هدفه تجنيب حقول النفط الخراب والتدمير (الجزيرة)
03:05 | 2025-12-08
مجلس سوريا الديمقراطية يقول إن الحكومة السورية لم تتمكن بعد من "تجاوز ذهنية الفصائل والمرجعيات العقائدية الضيقة"
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
08/12/2025 10:19:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
08/12/2025 10:19:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
08/12/2025 10:19:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24