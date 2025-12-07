Advertisement

"وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر استخباراتية: مئات من مقاتلي حماس لا يزالون محاصرين داخل شبكة أنفاق شرق رفح

Lebanon 24
07-12-2025 | 23:55
وول ستريت جورنال: حماس ترفض حتى الآن استسلام مقاتليها المحاصرين في رفح أو نزع سلاحهم
lebanon 24
08/12/2025 10:19:45
القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين: فقدان الاتصال بين مسلحي حماس المحاصرين داخل أنفاق رفح
lebanon 24
08/12/2025 10:19:45
أ ب: كوشنر يقود مفاوضات لتأمين ممر آمن لمقاتلي حماس المحاصرين في أنفاق رفح
lebanon 24
08/12/2025 10:19:45
"وول ستريت جورنال" نقلاًعن مسؤول عسكري إسرائيلي: بعض الأنفاق في رفح يتم إغراقها بالمياه لدفع المسلحين المحاصرين إلى الخروج أو الاختناق
lebanon 24
08/12/2025 10:19:45
lebanon 24
03:10 | 2025-12-08
lebanon 24
03:10 | 2025-12-08
lebanon 24
03:09 | 2025-12-08
lebanon 24
03:05 | 2025-12-08
lebanon 24
03:05 | 2025-12-08
03:10 | 2025-12-08
03:10 | 2025-12-08
03:09 | 2025-12-08
03:05 | 2025-12-08
03:05 | 2025-12-08
03:04 | 2025-12-08
