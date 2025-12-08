Advertisement

أخبار عاجلة

السوريون بدأوا يحتشدون في الساحات لإحياء الذكرى الأولى لسقوط نظام الأسد

Lebanon 24
08-12-2025 | 01:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
في الذكرى الاولى لسقوط نظام بشار الاسد.. الاحتفالات تعم سوريا
lebanon 24
08/12/2025 10:17:56 Lebanon 24 Lebanon 24
أحمد الحريري في ذكرى سقوط نظام الأسد: يوم عانق ربيع دمشق ربيع بيروت
lebanon 24
08/12/2025 10:17:56 Lebanon 24 Lebanon 24
المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين: أكثر من ثلاثة ملايين سوري عادوا إلى ديارهم منذ سقوط نظام الأسد
lebanon 24
08/12/2025 10:17:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السورية للعربية: إسرائيل نفذت أكثر من 1000 غارة منذ سقوط نظام الأسد
lebanon 24
08/12/2025 10:17:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:10 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:10 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:09 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:05 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:05 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:10 | 2025-12-08
03:10 | 2025-12-08
03:09 | 2025-12-08
03:05 | 2025-12-08
03:05 | 2025-12-08
03:04 | 2025-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24