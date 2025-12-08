سفير روسيا في لبنان الكسندر روداكوف نقل إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون دعم بلاده لمواقف لبنان حيال التطورات الأخيرة ولاسيما موضوع التفاوض عبر لجنة " الميكانيزم" كما اكد على رغبة موسكو في تعزيز العلاقات بين البلدين

