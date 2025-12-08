Advertisement

أخبار عاجلة

زيلينسكي: نحتاج إلى توضيح من الولايات المتحدة حول الضمانات الأمنية

Lebanon 24
08-12-2025 | 05:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زيلينسكي: طائرات "جريبن" جزء من ضماناتنا الأمنية وهي قادرة على حماية سماء أوكرانيا بالكامل
lebanon 24
08/12/2025 14:59:43 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي تلقى مسودة خطة التسوية في أوكرانيا من الولايات المتحدة
lebanon 24
08/12/2025 14:59:43 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: أوكرانيا تطلب من الولايات المتحدة أسلحة شبيهة بصواريخ "توماهوك" لا تتطلب تدريبا مكثفا
lebanon 24
08/12/2025 14:59:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام لـ "الناتو": الولايات المتحدة قررت تزويد أوكرانيا بكل المعدات التي تحتاجها
lebanon 24
08/12/2025 14:59:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:59 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:58 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:55 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:48 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:31 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:17 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:59 | 2025-12-08
07:58 | 2025-12-08
07:55 | 2025-12-08
07:48 | 2025-12-08
07:23 | 2025-12-08
07:22 | 2025-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24