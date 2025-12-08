19
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
21
o
جونية
16
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
11
o
بشري
13
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الخارجية الأردنية: لا سيادة لإسرائيل على الضفة الغربية
Lebanon 24
08-12-2025
|
06:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأردنية تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين يستهدف أحدها فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
Lebanon 24
الخارجية الأردنية تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين يستهدف أحدها فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
08/12/2025 15:02:03
08/12/2025 15:02:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الأردنية تثمّن دور ترامب في إنجاز اتفاق غزة ودفع عجلة السلام الشامل وإعلانه عدم السماح بضمّ الضفة الغربية (سكاي نيوز)
Lebanon 24
الخارجية الأردنية تثمّن دور ترامب في إنجاز اتفاق غزة ودفع عجلة السلام الشامل وإعلانه عدم السماح بضمّ الضفة الغربية (سكاي نيوز)
08/12/2025 15:02:03
08/12/2025 15:02:03
Lebanon 24
Lebanon 24
العاهل الأردني: لن نقبل باستمرار الانتهاكات في الضفة الغربية
Lebanon 24
العاهل الأردني: لن نقبل باستمرار الانتهاكات في الضفة الغربية
08/12/2025 15:02:03
08/12/2025 15:02:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الكنيست يُوافق على مشروع قانون تطبيق السيادة الإسرائيلية على مناطق الاستيطان في الضفة الغربية
Lebanon 24
الكنيست يُوافق على مشروع قانون تطبيق السيادة الإسرائيلية على مناطق الاستيطان في الضفة الغربية
08/12/2025 15:02:03
08/12/2025 15:02:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
وزير الخارجية الإيراني: يجب ضمان الأمن في منطقة القوقاز وأي تدخل أجنبي يدمر الأمن
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: يجب ضمان الأمن في منطقة القوقاز وأي تدخل أجنبي يدمر الأمن
08:00 | 2025-12-08
08/12/2025 08:00:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أردوغان: نثمن ما قام به السوريون خلال عام رغم كل ما واجهوه من صعوبات ومحاولات تخريب واستفزاز
Lebanon 24
أردوغان: نثمن ما قام به السوريون خلال عام رغم كل ما واجهوه من صعوبات ومحاولات تخريب واستفزاز
07:59 | 2025-12-08
08/12/2025 07:59:23
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض: ترامب يعتزم الكشف عن مساعدات بقيمة 12 مليار دولار للمزارعين المتضررين من الحرب التجارية
Lebanon 24
البيت الأبيض: ترامب يعتزم الكشف عن مساعدات بقيمة 12 مليار دولار للمزارعين المتضررين من الحرب التجارية
07:58 | 2025-12-08
08/12/2025 07:58:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس السوري أحمد الشرع: علاقة سوريا مع دولة الإمارات والسعودية وقطر وتركيا "مثالية"
Lebanon 24
الرئيس السوري أحمد الشرع: علاقة سوريا مع دولة الإمارات والسعودية وقطر وتركيا "مثالية"
07:55 | 2025-12-08
08/12/2025 07:55:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أردوغان: تركيا ستواصل تقديم كل أشكال الدعم للحفاظ على وحدة أراضي سوريا
Lebanon 24
أردوغان: تركيا ستواصل تقديم كل أشكال الدعم للحفاظ على وحدة أراضي سوريا
07:48 | 2025-12-08
08/12/2025 07:48:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هجومٌ من لبنان وأماكن أخرى.. إقرأوا آخر اعتراف إسرائيليّ
Lebanon 24
هجومٌ من لبنان وأماكن أخرى.. إقرأوا آخر اعتراف إسرائيليّ
14:00 | 2025-12-07
07/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعيد إقلاعها من مطار بيروت.. هذا ما حصل مع طائرة للميدل ايست
Lebanon 24
بعيد إقلاعها من مطار بيروت.. هذا ما حصل مع طائرة للميدل ايست
02:31 | 2025-12-08
08/12/2025 02:31:15
Lebanon 24
Lebanon 24
خلاف عائليّ في البقاع يتحوّل إلى كارثة... إليكم ما حصل
Lebanon 24
خلاف عائليّ في البقاع يتحوّل إلى كارثة... إليكم ما حصل
09:17 | 2025-12-07
07/12/2025 09:17:10
Lebanon 24
Lebanon 24
آتٍ من البحر الأسود: منخفض عاصف سيضرب لبنان.. الحرارة دون معدلاتها وثلوج على هذا الإرتفاع
Lebanon 24
آتٍ من البحر الأسود: منخفض عاصف سيضرب لبنان.. الحرارة دون معدلاتها وثلوج على هذا الإرتفاع
02:56 | 2025-12-08
08/12/2025 02:56:09
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة سلاف فواخرجي مع ماهر الأسد تُثير ضجّة كبيرة.. ما حقيقتها؟
Lebanon 24
صورة سلاف فواخرجي مع ماهر الأسد تُثير ضجّة كبيرة.. ما حقيقتها؟
10:19 | 2025-12-07
07/12/2025 10:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
08:00 | 2025-12-08
وزير الخارجية الإيراني: يجب ضمان الأمن في منطقة القوقاز وأي تدخل أجنبي يدمر الأمن
07:59 | 2025-12-08
أردوغان: نثمن ما قام به السوريون خلال عام رغم كل ما واجهوه من صعوبات ومحاولات تخريب واستفزاز
07:58 | 2025-12-08
البيت الأبيض: ترامب يعتزم الكشف عن مساعدات بقيمة 12 مليار دولار للمزارعين المتضررين من الحرب التجارية
07:55 | 2025-12-08
الرئيس السوري أحمد الشرع: علاقة سوريا مع دولة الإمارات والسعودية وقطر وتركيا "مثالية"
07:48 | 2025-12-08
أردوغان: تركيا ستواصل تقديم كل أشكال الدعم للحفاظ على وحدة أراضي سوريا
07:23 | 2025-12-08
يديعوت أحرونوت: وزارة الدفاع الإسرائيلية تعلن بدء العمل على إقامة عائق أمني على طول الحدود مع الأردن
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
08/12/2025 15:02:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
08/12/2025 15:02:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
08/12/2025 15:02:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24