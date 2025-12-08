19
o
بيروت
17
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
14
o
النبطية
12
o
زحلة
9
o
بعلبك
10
o
بشري
12
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
أردوغان: نثمن ما قام به السوريون خلال عام رغم كل ما واجهوه من صعوبات ومحاولات تخريب واستفزاز
Lebanon 24
08-12-2025
|
07:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حاصباني: 152 ألف صوت مسجّل من الخارج رغم كل المحاولات لتطييرها
Lebanon 24
حاصباني: 152 ألف صوت مسجّل من الخارج رغم كل المحاولات لتطييرها
08/12/2025 17:10:53
08/12/2025 17:10:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش: ما قام به العدو خرق سافر للسيادة وللقرار 1701
Lebanon 24
الجيش: ما قام به العدو خرق سافر للسيادة وللقرار 1701
08/12/2025 17:10:53
08/12/2025 17:10:53
Lebanon 24
Lebanon 24
القسام: التزمنا بعملية استخراج الجثث رغم أنها جرت خلال المرحلة الماضية في ظروف معقدة وبالغة الصعوبة
Lebanon 24
القسام: التزمنا بعملية استخراج الجثث رغم أنها جرت خلال المرحلة الماضية في ظروف معقدة وبالغة الصعوبة
08/12/2025 17:10:53
08/12/2025 17:10:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي من إيطاليا: نحيي رئيس جمهوريتنا على كل ما يقوم به لتطمين اللبنانيين بأن الحرب انتهت
Lebanon 24
الراعي من إيطاليا: نحيي رئيس جمهوريتنا على كل ما يقوم به لتطمين اللبنانيين بأن الحرب انتهت
08/12/2025 17:10:53
08/12/2025 17:10:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
وزير الخارجية الأميركي: سنوقع اتفاقا بخصوص المعادن النادرة مع أستراليا ودول أخرى
Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: سنوقع اتفاقا بخصوص المعادن النادرة مع أستراليا ودول أخرى
10:03 | 2025-12-08
08/12/2025 10:03:52
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس مجلس القيادة اليمني: ندعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف يرفض منازعة الحكومة في سلطاتها
Lebanon 24
رئيس مجلس القيادة اليمني: ندعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف يرفض منازعة الحكومة في سلطاتها
09:44 | 2025-12-08
08/12/2025 09:44:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"اليونيفيل": النزاع الأخير خلف العديد من الذخائر غير المنفجرة في جنوب لبنان ونعمل بالتنسيق مع الجيش على إزالة هذه المخاطر لحماية الأرواح واستعادة حرية الحركة ودعم القرار 1701
Lebanon 24
"اليونيفيل": النزاع الأخير خلف العديد من الذخائر غير المنفجرة في جنوب لبنان ونعمل بالتنسيق مع الجيش على إزالة هذه المخاطر لحماية الأرواح واستعادة حرية الحركة ودعم القرار 1701
09:40 | 2025-12-08
08/12/2025 09:40:56
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال بقوة 7.2 على مقياس ريختر يضرب اليابان وترقب موجات تسونامي بارتفاع 3 أمتار
Lebanon 24
زلزال بقوة 7.2 على مقياس ريختر يضرب اليابان وترقب موجات تسونامي بارتفاع 3 أمتار
09:32 | 2025-12-08
08/12/2025 09:32:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تم رفع الشاحنة على الطريق الدولية محلة الكحالة صعودا وعناصر من مفرزة سير بعبدا تعمل على تسهيل حركة المرور (التحكم المروري)
Lebanon 24
تم رفع الشاحنة على الطريق الدولية محلة الكحالة صعودا وعناصر من مفرزة سير بعبدا تعمل على تسهيل حركة المرور (التحكم المروري)
09:29 | 2025-12-08
08/12/2025 09:29:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هجومٌ من لبنان وأماكن أخرى.. إقرأوا آخر اعتراف إسرائيليّ
Lebanon 24
هجومٌ من لبنان وأماكن أخرى.. إقرأوا آخر اعتراف إسرائيليّ
14:00 | 2025-12-07
07/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعيد إقلاعها من مطار بيروت.. هذا ما حصل مع طائرة للميدل ايست
Lebanon 24
بعيد إقلاعها من مطار بيروت.. هذا ما حصل مع طائرة للميدل ايست
02:31 | 2025-12-08
08/12/2025 02:31:15
Lebanon 24
Lebanon 24
آتٍ من البحر الأسود: منخفض عاصف سيضرب لبنان.. الحرارة دون معدلاتها وثلوج على هذا الإرتفاع
Lebanon 24
آتٍ من البحر الأسود: منخفض عاصف سيضرب لبنان.. الحرارة دون معدلاتها وثلوج على هذا الإرتفاع
02:56 | 2025-12-08
08/12/2025 02:56:09
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة سلاف فواخرجي مع ماهر الأسد تُثير ضجّة كبيرة.. ما حقيقتها؟
Lebanon 24
صورة سلاف فواخرجي مع ماهر الأسد تُثير ضجّة كبيرة.. ما حقيقتها؟
10:19 | 2025-12-07
07/12/2025 10:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ شهير مصاب بالسرطان منذ سنتين: "عم جرّب اكسب وقت حدّ أولادي"
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ شهير مصاب بالسرطان منذ سنتين: "عم جرّب اكسب وقت حدّ أولادي"
05:51 | 2025-12-08
08/12/2025 05:51:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
10:03 | 2025-12-08
وزير الخارجية الأميركي: سنوقع اتفاقا بخصوص المعادن النادرة مع أستراليا ودول أخرى
09:44 | 2025-12-08
رئيس مجلس القيادة اليمني: ندعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف يرفض منازعة الحكومة في سلطاتها
09:40 | 2025-12-08
"اليونيفيل": النزاع الأخير خلف العديد من الذخائر غير المنفجرة في جنوب لبنان ونعمل بالتنسيق مع الجيش على إزالة هذه المخاطر لحماية الأرواح واستعادة حرية الحركة ودعم القرار 1701
09:32 | 2025-12-08
زلزال بقوة 7.2 على مقياس ريختر يضرب اليابان وترقب موجات تسونامي بارتفاع 3 أمتار
09:29 | 2025-12-08
تم رفع الشاحنة على الطريق الدولية محلة الكحالة صعودا وعناصر من مفرزة سير بعبدا تعمل على تسهيل حركة المرور (التحكم المروري)
09:22 | 2025-12-08
الموفد الفرنسي جان ايف لودريان يصل إلى قصر بعبدا ويرافقه السفير هيرفي ماغرو
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
08/12/2025 17:10:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
08/12/2025 17:10:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
08/12/2025 17:10:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24