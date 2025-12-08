Advertisement

أخبار عاجلة

رويترز عن مسؤول في المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن: لم نطلب من الحكومة مغادرة عدن

Lebanon 24
08-12-2025 | 08:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخرطوم تطلب مغادرة مسؤولين اثنين في برنامج الغذاء العالمي
lebanon 24
08/12/2025 17:11:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة تعلن مغادرة 12 من موظفيها صنعاء بعد احتجازهم من قبل الحوثيين في اليمن
lebanon 24
08/12/2025 17:11:28 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع لبري: أطلب منك أن ترحم المجلس النيابي والحكومة واللبنانيين جميعا
lebanon 24
08/12/2025 17:11:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة تطلب تعليق مواد مقاعد المغتربين وسط اعتراض شيعي والحسم في مجلس النواب
lebanon 24
08/12/2025 17:11:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:03 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:44 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:32 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:29 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:31 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:51 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:03 | 2025-12-08
09:44 | 2025-12-08
09:40 | 2025-12-08
09:32 | 2025-12-08
09:29 | 2025-12-08
09:22 | 2025-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24