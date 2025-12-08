Advertisement

أخبار عاجلة

زيلنسكي: اتفقت مع الشركاء على موقف أوكراني أوروبي موحد بشأن ضمانات الأمن وإعادة الإعمار والخطوات التالية

Lebanon 24
08-12-2025 | 12:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إسرائيل هيوم: السلطات اللبنانية تجري مناقشات حول بلورة موقف موحّد بشأن مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل بهدف التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البرية الدائمة
lebanon 24
09/12/2025 01:38:11 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث الرسمي باسم الخارجية القطرية: الخطوات التالية نحو تنفيذ الاتفاق بشأن قطاع غزة ستكون صعبة
lebanon 24
09/12/2025 01:38:11 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب المستشار الألماني: ميرتس ناقش في اتصال هاتفي مع ترمب خطته بشأن أوكرانيا واتفقا على بحث الخطوات التالية
lebanon 24
09/12/2025 01:38:11 Lebanon 24 Lebanon 24
فانس: أشعر أننا في المسار الصحيح فيما يتعلق ببسط الأمن وإعادة الإعمار في قطاع غزة
lebanon 24
09/12/2025 01:38:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:29 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:15 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:14 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:13 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:00 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:31 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:51 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:50 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:19 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:29 | 2025-12-08
18:15 | 2025-12-08
18:14 | 2025-12-08
18:13 | 2025-12-08
18:00 | 2025-12-08
17:53 | 2025-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24