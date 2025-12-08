19
o
بيروت
14
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
19
o
جونية
9
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
11
o
بشري
10
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
القيادة العامة لـ"قسد" للحدث: التفاوض مع دمشق مستمر ولا يمكن الحديث عن خطوات إيجابية
Lebanon 24
08-12-2025
|
12:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القيادة العامة لـ"قسد" للحدث: التواجد الروسي في مناطقنا مرتبط باتفاقات النظام السابق مع موسكو
Lebanon 24
القيادة العامة لـ"قسد" للحدث: التواجد الروسي في مناطقنا مرتبط باتفاقات النظام السابق مع موسكو
09/12/2025 01:38:18
09/12/2025 01:38:18
Lebanon 24
Lebanon 24
النائب سامي الجميل لـ"الحدث": الجيش بدأ خطوات جدية بشأن حصر السلاح
Lebanon 24
النائب سامي الجميل لـ"الحدث": الجيش بدأ خطوات جدية بشأن حصر السلاح
09/12/2025 01:38:18
09/12/2025 01:38:18
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يدخل مرحلة "التفاوض المدني" مع إسرائيل: خطوة تقنية أم تحوّل استراتيجي؟
Lebanon 24
لبنان يدخل مرحلة "التفاوض المدني" مع إسرائيل: خطوة تقنية أم تحوّل استراتيجي؟
09/12/2025 01:38:18
09/12/2025 01:38:18
Lebanon 24
Lebanon 24
حركة "الارض": مشروع التمليك في الديمان خطوة إيجابية تسهم في تطوير البلدة
Lebanon 24
حركة "الارض": مشروع التمليك في الديمان خطوة إيجابية تسهم في تطوير البلدة
09/12/2025 01:38:18
09/12/2025 01:38:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت أمر شمال الخليل
Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت أمر شمال الخليل
18:29 | 2025-12-08
08/12/2025 06:29:03
Lebanon 24
Lebanon 24
آليات الاحتلال تطلق نيرانها بكثافة شرقي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة
Lebanon 24
آليات الاحتلال تطلق نيرانها بكثافة شرقي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة
18:15 | 2025-12-08
08/12/2025 06:15:22
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: الشعب السوري فتح قبل عام صفحة جديدة من تاريخه
Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: الشعب السوري فتح قبل عام صفحة جديدة من تاريخه
18:14 | 2025-12-08
08/12/2025 06:14:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يعلن التحضير لفرض تعريفة جمركية بنسبة 5% على المكسيك إذا استمرت بانتهاك اتفاقية المياه
Lebanon 24
ترامب يعلن التحضير لفرض تعريفة جمركية بنسبة 5% على المكسيك إذا استمرت بانتهاك اتفاقية المياه
18:13 | 2025-12-08
08/12/2025 06:13:01
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيسة المفوضية الأوربية: مقترحاتنا التمويلية تهدف إلى جعل أوكرانيا قوية في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات
Lebanon 24
رئيسة المفوضية الأوربية: مقترحاتنا التمويلية تهدف إلى جعل أوكرانيا قوية في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات
18:00 | 2025-12-08
08/12/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعيد إقلاعها من مطار بيروت.. هذا ما حصل مع طائرة للميدل ايست
Lebanon 24
بعيد إقلاعها من مطار بيروت.. هذا ما حصل مع طائرة للميدل ايست
02:31 | 2025-12-08
08/12/2025 02:31:15
Lebanon 24
Lebanon 24
آتٍ من البحر الأسود: منخفض عاصف سيضرب لبنان.. الحرارة دون معدلاتها وثلوج على هذا الإرتفاع
Lebanon 24
آتٍ من البحر الأسود: منخفض عاصف سيضرب لبنان.. الحرارة دون معدلاتها وثلوج على هذا الإرتفاع
02:56 | 2025-12-08
08/12/2025 02:56:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ شهير مصاب بالسرطان منذ سنتين: "عم جرّب اكسب وقت حدّ أولادي"
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ شهير مصاب بالسرطان منذ سنتين: "عم جرّب اكسب وقت حدّ أولادي"
05:51 | 2025-12-08
08/12/2025 05:51:56
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار من أسلحة ثقيلة وتحرّك دبابات... هذا ما يحدث في الجنوب الآن
Lebanon 24
إطلاق نار من أسلحة ثقيلة وتحرّك دبابات... هذا ما يحدث في الجنوب الآن
10:50 | 2025-12-08
08/12/2025 10:50:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواجه للمرة الثانية.. فنان لبناني شهير يُثير الجدل بكلامه عن أولاده: بشوفكن عالـ 18! (صورة)
Lebanon 24
بعد زواجه للمرة الثانية.. فنان لبناني شهير يُثير الجدل بكلامه عن أولاده: بشوفكن عالـ 18! (صورة)
03:19 | 2025-12-08
08/12/2025 03:19:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
18:29 | 2025-12-08
قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت أمر شمال الخليل
18:15 | 2025-12-08
آليات الاحتلال تطلق نيرانها بكثافة شرقي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة
18:14 | 2025-12-08
وزير الخارجية الأميركي: الشعب السوري فتح قبل عام صفحة جديدة من تاريخه
18:13 | 2025-12-08
ترامب يعلن التحضير لفرض تعريفة جمركية بنسبة 5% على المكسيك إذا استمرت بانتهاك اتفاقية المياه
18:00 | 2025-12-08
رئيسة المفوضية الأوربية: مقترحاتنا التمويلية تهدف إلى جعل أوكرانيا قوية في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات
17:53 | 2025-12-08
طيران الاحتلال يشنّ غارات شرقي حيي التفاح والزيتون
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
09/12/2025 01:38:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
09/12/2025 01:38:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
09/12/2025 01:38:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24