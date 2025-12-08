Advertisement

أخبار عاجلة

إطلاق نار يسمع قرب المشرفية وحي الأميركان في الضاحية الجنوبية لبيروت لم تعرف أسبابه بعد

Lebanon 24
08-12-2025 | 17:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسؤول أميركي لـ"أكسيوس": إسرائيل لم تبلغنا قبل قصف الضاحية الجنوبية لبيروت
lebanon 24
09/12/2025 04:06:20 Lebanon 24 Lebanon 24
موكب البابا لاوون الرابع عشر يعبر من الضاحية الجنوبية لبيروت متوجهاً إلى القصر الجمهوري
lebanon 24
09/12/2025 04:06:20 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي استخدم 8 صواريخ بالغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت
lebanon 24
09/12/2025 04:06:20 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين: نجاح الهجوم الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت
lebanon 24
09/12/2025 04:06:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:41 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:29 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:15 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:14 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:13 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:31 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:51 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:50 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:19 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:41 | 2025-12-08
18:29 | 2025-12-08
18:15 | 2025-12-08
18:14 | 2025-12-08
18:13 | 2025-12-08
18:00 | 2025-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24