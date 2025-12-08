18
o
بيروت
14
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
20
o
جونية
12
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
11
o
بشري
10
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
زيلينسكي يطالب بتحديد تاريخ لانضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي
Lebanon 24
08-12-2025
|
18:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زيلينسكي يطالب المجر بالتوقف عن منع انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي
Lebanon 24
زيلينسكي يطالب المجر بالتوقف عن منع انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي
09/12/2025 04:10:17
09/12/2025 04:10:17
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي يقول إنه يأمل بانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي قبل عام 2030
Lebanon 24
زيلينسكي يقول إنه يأمل بانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي قبل عام 2030
09/12/2025 04:10:17
09/12/2025 04:10:17
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية المجر: لن نسمح بانضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي
Lebanon 24
وزير خارجية المجر: لن نسمح بانضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي
09/12/2025 04:10:17
09/12/2025 04:10:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الروسية: أوكرانيا لا تستوفي أيًا من معايير الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
Lebanon 24
الخارجية الروسية: أوكرانيا لا تستوفي أيًا من معايير الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
09/12/2025 04:10:17
09/12/2025 04:10:17
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت أمر شمال الخليل
Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت أمر شمال الخليل
18:29 | 2025-12-08
08/12/2025 06:29:03
Lebanon 24
Lebanon 24
آليات الاحتلال تطلق نيرانها بكثافة شرقي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة
Lebanon 24
آليات الاحتلال تطلق نيرانها بكثافة شرقي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة
18:15 | 2025-12-08
08/12/2025 06:15:22
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: الشعب السوري فتح قبل عام صفحة جديدة من تاريخه
Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: الشعب السوري فتح قبل عام صفحة جديدة من تاريخه
18:14 | 2025-12-08
08/12/2025 06:14:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يعلن التحضير لفرض تعريفة جمركية بنسبة 5% على المكسيك إذا استمرت بانتهاك اتفاقية المياه
Lebanon 24
ترامب يعلن التحضير لفرض تعريفة جمركية بنسبة 5% على المكسيك إذا استمرت بانتهاك اتفاقية المياه
18:13 | 2025-12-08
08/12/2025 06:13:01
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيسة المفوضية الأوربية: مقترحاتنا التمويلية تهدف إلى جعل أوكرانيا قوية في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات
Lebanon 24
رئيسة المفوضية الأوربية: مقترحاتنا التمويلية تهدف إلى جعل أوكرانيا قوية في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات
18:00 | 2025-12-08
08/12/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعيد إقلاعها من مطار بيروت.. هذا ما حصل مع طائرة للميدل ايست
Lebanon 24
بعيد إقلاعها من مطار بيروت.. هذا ما حصل مع طائرة للميدل ايست
02:31 | 2025-12-08
08/12/2025 02:31:15
Lebanon 24
Lebanon 24
آتٍ من البحر الأسود: منخفض عاصف سيضرب لبنان.. الحرارة دون معدلاتها وثلوج على هذا الإرتفاع
Lebanon 24
آتٍ من البحر الأسود: منخفض عاصف سيضرب لبنان.. الحرارة دون معدلاتها وثلوج على هذا الإرتفاع
02:56 | 2025-12-08
08/12/2025 02:56:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ شهير مصاب بالسرطان منذ سنتين: "عم جرّب اكسب وقت حدّ أولادي"
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ شهير مصاب بالسرطان منذ سنتين: "عم جرّب اكسب وقت حدّ أولادي"
05:51 | 2025-12-08
08/12/2025 05:51:56
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار من أسلحة ثقيلة وتحرّك دبابات... هذا ما يحدث في الجنوب الآن
Lebanon 24
إطلاق نار من أسلحة ثقيلة وتحرّك دبابات... هذا ما يحدث في الجنوب الآن
10:50 | 2025-12-08
08/12/2025 10:50:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواجه للمرة الثانية.. فنان لبناني شهير يُثير الجدل بكلامه عن أولاده: بشوفكن عالـ 18! (صورة)
Lebanon 24
بعد زواجه للمرة الثانية.. فنان لبناني شهير يُثير الجدل بكلامه عن أولاده: بشوفكن عالـ 18! (صورة)
03:19 | 2025-12-08
08/12/2025 03:19:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
18:29 | 2025-12-08
قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت أمر شمال الخليل
18:15 | 2025-12-08
آليات الاحتلال تطلق نيرانها بكثافة شرقي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة
18:14 | 2025-12-08
وزير الخارجية الأميركي: الشعب السوري فتح قبل عام صفحة جديدة من تاريخه
18:13 | 2025-12-08
ترامب يعلن التحضير لفرض تعريفة جمركية بنسبة 5% على المكسيك إذا استمرت بانتهاك اتفاقية المياه
18:00 | 2025-12-08
رئيسة المفوضية الأوربية: مقترحاتنا التمويلية تهدف إلى جعل أوكرانيا قوية في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات
17:53 | 2025-12-08
طيران الاحتلال يشنّ غارات شرقي حيي التفاح والزيتون
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
09/12/2025 04:10:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
09/12/2025 04:10:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
09/12/2025 04:10:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24