18
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
19
o
جونية
10
o
النبطية
8
o
زحلة
10
o
بعلبك
11
o
بشري
11
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
موقع "واللا" الإسرائيلي نقلاً عن مسؤول في الخارجية الأميركية: تحقيق تقدم كبير في تنفيذ خطة ترامب منذ بدء وقف إطلاق النار في غزة
Lebanon 24
09-12-2025
|
00:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"جيروزاليم بوست" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين: الضغط الأميركي يقيّد حالياً أي ردّ إسرائيلي أشد على خروقات حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار
Lebanon 24
"جيروزاليم بوست" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين: الضغط الأميركي يقيّد حالياً أي ردّ إسرائيلي أشد على خروقات حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار
09/12/2025 08:33:53
09/12/2025 08:33:53
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية التركي: يجب تنفيذ كل بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
Lebanon 24
وزير الخارجية التركي: يجب تنفيذ كل بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
09/12/2025 08:33:53
09/12/2025 08:33:53
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو: فخورون بالأيام الأولى من تطبيق خطة الرئيس ترامب بشأن وقف الحرب في غزة والمهمة لن تكون سهلة بشأن وقف إطلاق النار في القطاع وستكون هناك تقلبات
Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو: فخورون بالأيام الأولى من تطبيق خطة الرئيس ترامب بشأن وقف الحرب في غزة والمهمة لن تكون سهلة بشأن وقف إطلاق النار في القطاع وستكون هناك تقلبات
09/12/2025 08:33:53
09/12/2025 08:33:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"بوليتيكو" عن مسؤولين أميركيين: صعوبات في تنفيذ جوانب أساسية من اتفاق غزة
Lebanon 24
"بوليتيكو" عن مسؤولين أميركيين: صعوبات في تنفيذ جوانب أساسية من اتفاق غزة
09/12/2025 08:33:53
09/12/2025 08:33:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
رئيس هيئة الأركان الروسية: المهمة الرئيسية بعد تحرير بوكروفسك القضاء على قوات أوكرانيا المحاصرة قرب ميرنوغراد
Lebanon 24
رئيس هيئة الأركان الروسية: المهمة الرئيسية بعد تحرير بوكروفسك القضاء على قوات أوكرانيا المحاصرة قرب ميرنوغراد
01:09 | 2025-12-09
09/12/2025 01:09:50
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: رئيس هيئة الأركان يتفقد القوات الروسية التي تنشط في محور دنيبروبيتروفسك
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: رئيس هيئة الأركان يتفقد القوات الروسية التي تنشط في محور دنيبروبيتروفسك
01:05 | 2025-12-09
09/12/2025 01:05:26
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع الأوكراني: تعزيز صناعة الدفاع في أوكرانيا سيعزز أمن أوروبا
Lebanon 24
وزير الدفاع الأوكراني: تعزيز صناعة الدفاع في أوكرانيا سيعزز أمن أوروبا
00:56 | 2025-12-09
09/12/2025 12:56:14
Lebanon 24
Lebanon 24
سماع دوي 6 انفجارات بسبب عمليات نسف لجيش الاحتلال في منطقة الشجاعية شرقي مدينة غزة (التلفزيون العربي)
Lebanon 24
سماع دوي 6 انفجارات بسبب عمليات نسف لجيش الاحتلال في منطقة الشجاعية شرقي مدينة غزة (التلفزيون العربي)
00:46 | 2025-12-09
09/12/2025 12:46:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مراسلون بلا حدود: 67 صحافيًا قُتلوا حول العالم في خلال عام
Lebanon 24
مراسلون بلا حدود: 67 صحافيًا قُتلوا حول العالم في خلال عام
00:31 | 2025-12-09
09/12/2025 12:31:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعيد إقلاعها من مطار بيروت.. هذا ما حصل مع طائرة للميدل ايست
Lebanon 24
بعيد إقلاعها من مطار بيروت.. هذا ما حصل مع طائرة للميدل ايست
02:31 | 2025-12-08
08/12/2025 02:31:15
Lebanon 24
Lebanon 24
آتٍ من البحر الأسود: منخفض عاصف سيضرب لبنان.. الحرارة دون معدلاتها وثلوج على هذا الإرتفاع
Lebanon 24
آتٍ من البحر الأسود: منخفض عاصف سيضرب لبنان.. الحرارة دون معدلاتها وثلوج على هذا الإرتفاع
02:56 | 2025-12-08
08/12/2025 02:56:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ شهير مصاب بالسرطان منذ سنتين: "عم جرّب اكسب وقت حدّ أولادي"
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ شهير مصاب بالسرطان منذ سنتين: "عم جرّب اكسب وقت حدّ أولادي"
05:51 | 2025-12-08
08/12/2025 05:51:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواجه للمرة الثانية.. فنان لبناني شهير يُثير الجدل بكلامه عن أولاده: بشوفكن عالـ 18! (صورة)
Lebanon 24
بعد زواجه للمرة الثانية.. فنان لبناني شهير يُثير الجدل بكلامه عن أولاده: بشوفكن عالـ 18! (صورة)
03:19 | 2025-12-08
08/12/2025 03:19:39
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار من أسلحة ثقيلة وتحرّك دبابات... هذا ما يحدث في الجنوب الآن
Lebanon 24
إطلاق نار من أسلحة ثقيلة وتحرّك دبابات... هذا ما يحدث في الجنوب الآن
10:50 | 2025-12-08
08/12/2025 10:50:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
01:09 | 2025-12-09
رئيس هيئة الأركان الروسية: المهمة الرئيسية بعد تحرير بوكروفسك القضاء على قوات أوكرانيا المحاصرة قرب ميرنوغراد
01:05 | 2025-12-09
وزارة الدفاع الروسية: رئيس هيئة الأركان يتفقد القوات الروسية التي تنشط في محور دنيبروبيتروفسك
00:56 | 2025-12-09
وزير الدفاع الأوكراني: تعزيز صناعة الدفاع في أوكرانيا سيعزز أمن أوروبا
00:46 | 2025-12-09
سماع دوي 6 انفجارات بسبب عمليات نسف لجيش الاحتلال في منطقة الشجاعية شرقي مدينة غزة (التلفزيون العربي)
00:31 | 2025-12-09
مراسلون بلا حدود: 67 صحافيًا قُتلوا حول العالم في خلال عام
00:25 | 2025-12-09
إعلام اسرائيلي: ترامب قد يعلن رسمياً عن مجلس السلام وقوة الاستقرار الدولية قبل عيد الميلاد مباشرة
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
09/12/2025 08:33:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
09/12/2025 08:33:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
09/12/2025 08:33:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24