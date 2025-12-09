Advertisement

موقع "واللا" الإسرائيلي نقلاً عن مسؤول في الخارجية الأميركية: تحقيق تقدم كبير في تنفيذ خطة ترامب منذ بدء وقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
09-12-2025 | 00:33
