Advertisement

أخبار عاجلة

الجنائية الدولية تحكم على قائد الجنجويد السابق كوشيب مذنبا بـ20 تهمة جرائم حرب وضد الإسانية

Lebanon 24
09-12-2025 | 03:40
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجنائية الدولية تصدر أحكاما بالسجن لمدة 20 سنة بحق علي كوشيب أحد كبار قادة الجنجويد بتهم ارتكاب جرائم حرب في دارفور بالسودان
lebanon 24
09/12/2025 13:36:53 Lebanon 24 Lebanon 24
ترقب في لاهاي لبدء جلسة النطق بالحكم بحق قائد الجنجويد السابق كوشيب (الحدث)
lebanon 24
09/12/2025 13:36:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الجنائية الدولية: نقل ليبي يٌشتبه بارتكابه جرائم حرب من ألمانيا إلى لاهاي
lebanon 24
09/12/2025 13:36:53 Lebanon 24 Lebanon 24
العفو الدولية تتهم الدعم السريع بارتكاب "جرائم حرب"
lebanon 24
09/12/2025 13:36:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:32 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:28 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:22 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:18 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:16 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:32 | 2025-12-09
06:28 | 2025-12-09
06:22 | 2025-12-09
06:18 | 2025-12-09
06:16 | 2025-12-09
06:15 | 2025-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24