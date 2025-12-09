Advertisement

أخبار عاجلة

مكتب الإعلام الحكومي بغزة: 738 خرقا للاحتلال بعد 60 يوما من وقف إطلاق النار

Lebanon 24
09-12-2025 | 03:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مكتب الإعلام الحكومي بغزة: 738 خرقا للاحتلال بعد 60 يوما من وقف إطلاق النار
lebanon 24
09/12/2025 13:37:00 Lebanon 24 Lebanon 24
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: خروق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار أسفرت عن استشهاد 279 فلسطينيا
lebanon 24
09/12/2025 13:37:00 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب الإعلام الحكومي في غزة: الالتزام الإنساني بموجب اتفاق وقف إطلاق النار لا يتجاوز 38%
lebanon 24
09/12/2025 13:37:00 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام سوري: مصدر أمني يتهم مجموعات مسلحة في السويداء بخرق وقف إطلاق النار
lebanon 24
09/12/2025 13:37:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:32 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:28 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:22 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:18 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:16 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:32 | 2025-12-09
06:28 | 2025-12-09
06:22 | 2025-12-09
06:18 | 2025-12-09
06:16 | 2025-12-09
06:15 | 2025-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24