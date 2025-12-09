19
الصحة العالمية: عمليات الإجلاء الطبي من قطاع غزة معقدة وتحتاج تصريحا أمنيا من إسرائيل
Lebanon 24
09-12-2025
|
04:44
المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية: وفاة عدد من المرضى المنتظرين للإجلاء الطبي إلى خارج غزة
Lebanon 24
المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية: وفاة عدد من المرضى المنتظرين للإجلاء الطبي إلى خارج غزة
09/12/2025 16:12:46
09/12/2025 16:12:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الصحة العالمية: إعادة بناء القطاع الطبي في غزة تتطلب 7 مليارات دولار
Lebanon 24
الصحة العالمية: إعادة بناء القطاع الطبي في غزة تتطلب 7 مليارات دولار
09/12/2025 16:12:46
09/12/2025 16:12:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بدء عملية إطلاق سراح 1716 فلسطينيا من غزة عند مجمع ناصر الطبي بالقطاع بموجب صفقة التبادل
Lebanon 24
بدء عملية إطلاق سراح 1716 فلسطينيا من غزة عند مجمع ناصر الطبي بالقطاع بموجب صفقة التبادل
09/12/2025 16:12:46
09/12/2025 16:12:46
Lebanon 24
Lebanon 24
آلاف من سكان غزة يحتاجون إلى الإجلاء الطبي.. هذا ما أعلنته جمعية اطباء بلا حدود
Lebanon 24
آلاف من سكان غزة يحتاجون إلى الإجلاء الطبي.. هذا ما أعلنته جمعية اطباء بلا حدود
09/12/2025 16:12:46
09/12/2025 16:12:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الصين والسعودية وإيران تدعو إلى وقف فوري للهجمات الإسرائيلية في كلّ من فلسطين ولبنان وسوريا وتدين الانتهاكات لسلامة أراضي إيران
Lebanon 24
الصين والسعودية وإيران تدعو إلى وقف فوري للهجمات الإسرائيلية في كلّ من فلسطين ولبنان وسوريا وتدين الانتهاكات لسلامة أراضي إيران
08:30 | 2025-12-09
09/12/2025 08:30:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية السعودية: نرحب بالدور الإيجابي المستمر لجمهورية الصين وأهمية دعمها ومتابعتها لتنفيذ اتفاق بكين بين الرياض وطهران
Lebanon 24
الخارجية السعودية: نرحب بالدور الإيجابي المستمر لجمهورية الصين وأهمية دعمها ومتابعتها لتنفيذ اتفاق بكين بين الرياض وطهران
08:15 | 2025-12-09
09/12/2025 08:15:39
Lebanon 24
Lebanon 24
السعودية وإيران تؤكدان السعي لتعزيز علاقات حسن الجوار
Lebanon 24
السعودية وإيران تؤكدان السعي لتعزيز علاقات حسن الجوار
08:10 | 2025-12-09
09/12/2025 08:10:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الداخلية السورية: القبض على فايق مياسة عضو اللجنة التي طرحت استخدام البراميل المتفجرة
Lebanon 24
الداخلية السورية: القبض على فايق مياسة عضو اللجنة التي طرحت استخدام البراميل المتفجرة
08:05 | 2025-12-09
09/12/2025 08:05:28
Lebanon 24
Lebanon 24
سي إن إن عن مصدر: المعارضة الفنزويلية وضعت خططا لما بعد الإطاحة بمادورو تمت مشاركتها مع مسؤولين في إدارة ترامب
Lebanon 24
سي إن إن عن مصدر: المعارضة الفنزويلية وضعت خططا لما بعد الإطاحة بمادورو تمت مشاركتها مع مسؤولين في إدارة ترامب
07:55 | 2025-12-09
09/12/2025 07:55:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
Lebanon 24
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
02:30 | 2025-12-09
09/12/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار من أسلحة ثقيلة وتحرّك دبابات... هذا ما يحدث في الجنوب الآن
Lebanon 24
إطلاق نار من أسلحة ثقيلة وتحرّك دبابات... هذا ما يحدث في الجنوب الآن
10:50 | 2025-12-08
08/12/2025 10:50:31
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يتم نقل لبنان من ضفة الى اخرى؟
Lebanon 24
هل يتم نقل لبنان من ضفة الى اخرى؟
11:00 | 2025-12-08
08/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"لا يزال خطيراً".. موقع أميركي يُحذّر إسرائيل من مناورتها الخطيرة ضد "حزب الله"
Lebanon 24
"لا يزال خطيراً".. موقع أميركي يُحذّر إسرائيل من مناورتها الخطيرة ضد "حزب الله"
10:30 | 2025-12-08
08/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير: أزمة قد تهز إسرائيل
Lebanon 24
تقرير: أزمة قد تهز إسرائيل
13:30 | 2025-12-08
08/12/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
08:30 | 2025-12-09
الصين والسعودية وإيران تدعو إلى وقف فوري للهجمات الإسرائيلية في كلّ من فلسطين ولبنان وسوريا وتدين الانتهاكات لسلامة أراضي إيران
08:15 | 2025-12-09
الخارجية السعودية: نرحب بالدور الإيجابي المستمر لجمهورية الصين وأهمية دعمها ومتابعتها لتنفيذ اتفاق بكين بين الرياض وطهران
08:10 | 2025-12-09
السعودية وإيران تؤكدان السعي لتعزيز علاقات حسن الجوار
08:05 | 2025-12-09
الداخلية السورية: القبض على فايق مياسة عضو اللجنة التي طرحت استخدام البراميل المتفجرة
07:55 | 2025-12-09
سي إن إن عن مصدر: المعارضة الفنزويلية وضعت خططا لما بعد الإطاحة بمادورو تمت مشاركتها مع مسؤولين في إدارة ترامب
07:45 | 2025-12-09
سي إن إن عن مسؤولين بالإدارة الأميركية: إدارة ترامب تعمل على خطط لليوم التالي في حال الإطاحة بمادورو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
09/12/2025 16:12:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
09/12/2025 16:12:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
09/12/2025 16:12:46
Lebanon 24
Lebanon 24
