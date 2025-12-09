Advertisement

أخبار عاجلة

الخزانة الأميركية تفرض عقوبات مرتبطة بالسودان

Lebanon 24
09-12-2025 | 10:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخزانة الأميركية: فرضنا عقوبات جديدة مرتبطة بكوريا الشمالية
lebanon 24
09/12/2025 18:39:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخزانة الأميركية: فرضنا عقوبات على أشخاص وكيانات بعضها مرتبط بصناعة الطيران الإيرانية
lebanon 24
09/12/2025 18:39:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الخزانة الأميركية: فرض عقوبات جديدة مرتبطة بفنزويلا تشمل كيانات وأشخاصًا على صلة بالبلد
lebanon 24
09/12/2025 18:39:29 Lebanon 24 Lebanon 24
أميركا تفرض عقوبات جديدة على 5 أفراد و7 شركات مرتبطة بروسيا
lebanon 24
09/12/2025 18:39:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:26 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:15 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:54 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:49 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:26 | 2025-12-09
11:15 | 2025-12-09
11:00 | 2025-12-09
10:54 | 2025-12-09
10:49 | 2025-12-09
10:44 | 2025-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24