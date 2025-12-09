الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في اتصال مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو: نجدد دعمنا لفنزويلا في مواجهة التهديدات للسلام في أميركا اللاتينية والكاريبي

