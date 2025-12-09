Advertisement

أخبار عاجلة

وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري: الجهات المختصة انتشرت في محيط مطار المزة العسكري وبدأت التحقيقات لتحديد مصدر القذائف

Lebanon 24
09-12-2025 | 12:31
