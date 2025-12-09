Advertisement

أخبار عاجلة

زيلنسكي يبلغ نظراءه الأوروبيين بتعرضه لضغوط في اتصال مع ويتكوف وكوشنر لاتخاذ قرار سريع (فايننشال تايمز)

Lebanon 24
09-12-2025 | 14:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اتصال مع مبعوثَي ترامب.. زيلينسكي يبحث "الخطوات التالية" مع ويتكوف وكوشنر
lebanon 24
09/12/2025 23:04:29 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: المفاوضات مع ويتكوف وكوشنر "ليست سهلة"
lebanon 24
09/12/2025 23:04:29 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول أوكراني لأكسيوس: نتوقع إجراء مزيد من المباحثات مع ويتكوف وكوشنر لاحقا هذا الأسبوع
lebanon 24
09/12/2025 23:04:29 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس: مناقشات مسألة الأراضي كانت صعبة خلال مكالمة ويتكوف وكوشنر مع زيلينسكي
lebanon 24
09/12/2025 23:04:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:02 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:57 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:48 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:36 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:35 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:02 | 2025-12-09
15:57 | 2025-12-09
15:48 | 2025-12-09
15:36 | 2025-12-09
15:35 | 2025-12-09
15:29 | 2025-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24