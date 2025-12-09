Advertisement

وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين: الرقائق الذكية لشركة إنفيديا ستخضع لمراجعة أمنية قبل تصديرها إلى الصين

09-12-2025 | 14:46
