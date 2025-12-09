Advertisement

وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن وزارة الدفاع: إجلاء أكثر من 400 ألف تايلاندي من مناطق حدودية مع كمبوديا

Lebanon 24
09-12-2025 | 23:59
إجلاء أكثر من 180 ألف تايلاندي من مناطق حدودية مع كمبوديا خلال الاشتباكات
lebanon 24
10/12/2025 10:01:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن مصادر: ائتلاف رئيس الحكومة العراقية يحقق فوزا كبيرا في الانتخابات
lebanon 24
10/12/2025 10:01:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر: وزير الخارجية الأميركي لن يشارك في اجتماع حلف الناتو الأسبوع المقبل
lebanon 24
10/12/2025 10:01:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مطلع: حماس أنهت التحضيرات لتسليم الرهائن الإسرائيليين الأحياء
lebanon 24
10/12/2025 10:01:48 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:58 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:43 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:42 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
02:59 | 2025-12-10
02:58 | 2025-12-10
02:45 | 2025-12-10
02:43 | 2025-12-10
02:42 | 2025-12-10
02:41 | 2025-12-10
