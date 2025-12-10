Advertisement

هآرتس نقلاً عن استطلاع لمعهد الديمقراطية الإسرائيلي: نحو 70% من الإسرائيليين يرجِّحون احتمال اندلاع حرب مع حزب الله وإيران خلال العام المقبل

Lebanon 24
10-12-2025 | 00:19
