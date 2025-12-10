رئاسة الجمهورية: عُقدت الجولة الثانية من المحادثات بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والسلطان هيثم بن طارق في قصر العلم بحضور أعضاء الوفدين اللبناني والعُماني

Lebanon 24