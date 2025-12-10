معاريف: خطة الحكومة الإسرائيلية تهدف إلى عدم مواجهة واشنطن بشكل مباشر وعدم إعلان رفض رسمي للمبادرة بشأن غزة لكن من دون الاندفاع لتنفيذ بنودها

Lebanon 24