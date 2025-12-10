Advertisement

أخبار عاجلة

معاريف: خطة الحكومة الإسرائيلية تهدف إلى عدم مواجهة واشنطن بشكل مباشر وعدم إعلان رفض رسمي للمبادرة بشأن غزة لكن من دون الاندفاع لتنفيذ بنودها

Lebanon 24
10-12-2025 | 02:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية المصري: واثقون من تنفيذ كل الأطراف المعنية المرحلة الأولى من خطة ترامب بشأن غزة
lebanon 24
10/12/2025 12:19:55 Lebanon 24 Lebanon 24
معاريف عن مصادر بالجيش الإسرائيلي: رصدنا حراكا يهدف إلى إعادة تشكيل كتائب مسلحة من جديد
lebanon 24
10/12/2025 12:19:55 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية: لم نتلقَ حتى الآن أي إخطار رسمي بشأن استعادة رفات مختطف الليلة
lebanon 24
10/12/2025 12:19:55 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر أميركي: عدم رفض إعلان نتنياهو بإرسال موفد إلى بيروت يوحي بأجواء إيجابية لبنانية (الحدث)
lebanon 24
10/12/2025 12:19:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:10 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:06 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:53 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:52 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:51 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:10 | 2025-12-10
05:06 | 2025-12-10
04:53 | 2025-12-10
04:52 | 2025-12-10
04:51 | 2025-12-10
04:47 | 2025-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24