Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس مجلس النواب نبيه بري يلتقي في هذه الأثناء في عين التينة وفدًا من مجموعة العمل الأميركية من اجل لبنان (ATF) بحضور السفير الأميركي ميشال عيسى

Lebanon 24
10-12-2025 | 04:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس مجلس النواب نبيه بري يلتقي في هذه الأثناء في عين التينة الرئيس نجيب ميقاتي
lebanon 24
10/12/2025 12:22:34 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول السفير الأميركي الجديد لدى لبنان ميشال عيسى الى عين التينة للقاء بري
lebanon 24
10/12/2025 12:22:34 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر يلتقي في هذه الأثناء رئيس مجلس النواب نبيه بري في القصر الجمهوري
lebanon 24
10/12/2025 12:22:34 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير الأميركي ميشال عيسى من عين التينة: المساعدات للجيش اللبناني مستمرة
lebanon 24
10/12/2025 12:22:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:10 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:06 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:53 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:52 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:51 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:10 | 2025-12-10
05:06 | 2025-12-10
04:53 | 2025-12-10
04:52 | 2025-12-10
04:51 | 2025-12-10
04:47 | 2025-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24