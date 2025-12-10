Advertisement

سامي الجميل بعد لقائه لودريان: المطلوب من الدولة اللبنانية أخذ المبادرة لقمع أي مجموعة مسلحة خارجة على القانون فللدفع نحو التنفيذ لحماية بلادنا من الضربات الإسرائيلية

Lebanon 24
10-12-2025 | 04:16
سامي الجميل: المطلوب من الدولة والجيش الاسراع بتنفيذ هذه المهمة التي اقرت في مجلس الوزراء
lebanon 24
10/12/2025
وصول المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان إلى الصيفي للقاء رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل (الجديد)
lebanon 24
10/12/2025
سامي الجميل: على الدولة اللبنانية حماية أهلها عبر الدبلوماسية والتفاوض لأن التجارب السابقة أظهرت أن السلاح فشل بالمهمة (الجديد)
lebanon 24
10/12/2025
سامي الجميل: المطلوب من المفاوضات التي تحصل الآن أن تثمر بأسرع وقت ممكن والمطلوب هو رئيس جمهورية يجرؤ على اتخاذ قرار حصر السلاح
lebanon 24
10/12/2025
lebanon 24
05:10 | 2025-12-10
lebanon 24
05:06 | 2025-12-10
lebanon 24
04:53 | 2025-12-10
lebanon 24
04:52 | 2025-12-10
lebanon 24
04:51 | 2025-12-10
05:10 | 2025-12-10
05:06 | 2025-12-10
04:53 | 2025-12-10
04:52 | 2025-12-10
04:51 | 2025-12-10
04:47 | 2025-12-10
