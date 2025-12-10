بيان مشترك لبناني ـ عماني: المطالبة بالوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب الكامل من كافة الأراضي اللبنانية والعربية المحتلة مع دعم الجهود الدولية لمنع التصعيد وتثبيت الاستقرار

Lebanon 24