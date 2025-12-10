الجميل: حزب الله يصعّب العملية على الجيش ويؤكد تمسّكه بسلاحه ويحاول تنظيف نفسه والتسلّح ولكن اذا التزم الحزب بخطة الجيش لكان الوضع أسهل على الجميع

Lebanon 24