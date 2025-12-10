تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عقيص: الحكومة تريد منح المغترب اللبناني حق الانتخاب لـ128 نائبًا في دوائرهم والمعطّل هو مَن يرفض إدراج اقتراح القانون على جدول أعمال الهيئة العامة للمجلس ومَن يعطّل مناقشة مشروع قانون محال من الحكومة في الشأن الانتخابي
Lebanon 24
10-12-2025
|
05:39
