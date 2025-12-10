عقيص: الحكومة تريد منح المغترب اللبناني حق الانتخاب لـ128 نائبًا في دوائرهم والمعطّل هو مَن يرفض إدراج اقتراح القانون على جدول أعمال الهيئة العامة للمجلس ومَن يعطّل مناقشة مشروع قانون محال من الحكومة في الشأن الانتخابي

