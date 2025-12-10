"رويترز" نقلاً عن مصادر أمنية وعسكرية مصرية: الجماعات التي تدعمها إسرائيل في قطاع غزة كثفت أنشطتها منذ وقف إطلاق النار ولديها الآن نحو ألف مسلّح

Lebanon 24