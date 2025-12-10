تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
18
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
10
o
بعلبك
10
o
بشري
11
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
قائد القيادة المركزية الأميركية: الدمج الناجح لقوات قسد في الجيش السوري سيعزز الأمن
Lebanon 24
10-12-2025
|
10:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القيادة المركزية الأميركية: دمج "قسد" في الجيش السوري يعزز الأمن
Lebanon 24
القيادة المركزية الأميركية: دمج "قسد" في الجيش السوري يعزز الأمن
10/12/2025 18:21:33
10/12/2025 18:21:33
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد القيادة الوسطى الأميركية: ملتزمون بدعم جهود الجيش اللبناني في عمله الدؤوب لتعزيز الأمن الإقليمي
Lebanon 24
قائد القيادة الوسطى الأميركية: ملتزمون بدعم جهود الجيش اللبناني في عمله الدؤوب لتعزيز الأمن الإقليمي
10/12/2025 18:21:33
10/12/2025 18:21:33
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية تيموثي هوكينز: نركز على تعزيز الشراكات في الشرق الأوسط لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة
Lebanon 24
المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية تيموثي هوكينز: نركز على تعزيز الشراكات في الشرق الأوسط لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة
10/12/2025 18:21:33
10/12/2025 18:21:33
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: قائد القيادة المركزية الأميركية سيزور إسرائيل للمشاركة في تفعيل آلية وقف إطلاق النار رسميا في غزة ويتوقع أن يتمركز في منشأة مدنية بعسقلان
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: قائد القيادة المركزية الأميركية سيزور إسرائيل للمشاركة في تفعيل آلية وقف إطلاق النار رسميا في غزة ويتوقع أن يتمركز في منشأة مدنية بعسقلان
10/12/2025 18:21:33
10/12/2025 18:21:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
وزير خارجية إسرائيل: نريد اتفاقا أمنيا مع سوريا لكن الفجوة الآن زادت
Lebanon 24
وزير خارجية إسرائيل: نريد اتفاقا أمنيا مع سوريا لكن الفجوة الآن زادت
11:17 | 2025-12-10
10/12/2025 11:17:45
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارتين اول جسر خلدة باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة
Lebanon 24
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارتين اول جسر خلدة باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة
11:16 | 2025-12-10
10/12/2025 11:16:49
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية إسرائيل: الفجوة الآن اتسعت بشأن التوصل لاتفاق أمني مع سوريا
Lebanon 24
وزير خارجية إسرائيل: الفجوة الآن اتسعت بشأن التوصل لاتفاق أمني مع سوريا
11:15 | 2025-12-10
10/12/2025 11:15:16
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي لـ"جيروزاليم بوست": نحن الآن أبعد ما نكون عن التوصل إلى اتفاق مع سوريا مما كنا عليه قبل بضعة أسابيع
Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي لـ"جيروزاليم بوست": نحن الآن أبعد ما نكون عن التوصل إلى اتفاق مع سوريا مما كنا عليه قبل بضعة أسابيع
11:13 | 2025-12-10
10/12/2025 11:13:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدر في الإليزيه: قادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا أكدوا لترامب أن المرحلة حاسمة لأوكرانيا
Lebanon 24
مصدر في الإليزيه: قادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا أكدوا لترامب أن المرحلة حاسمة لأوكرانيا
11:10 | 2025-12-10
10/12/2025 11:10:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إليكم هوية الجثة التي عثر عليها في عمشيت
Lebanon 24
إليكم هوية الجثة التي عثر عليها في عمشيت
12:57 | 2025-12-09
09/12/2025 12:57:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن "أنفاق الحزب".. معهد إسرائيلي يعلنها
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن "أنفاق الحزب".. معهد إسرائيلي يعلنها
12:00 | 2025-12-09
09/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رحلة متّجهة إلى تل أبيب غيّرت مسارها... ما الذي جرى فوق بيروت؟
Lebanon 24
رحلة متّجهة إلى تل أبيب غيّرت مسارها... ما الذي جرى فوق بيروت؟
06:09 | 2025-12-10
10/12/2025 06:09:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"من دون إطلاق رصاصة واحدة".. مسؤول إسرائيلي يكشف أساليب إدارة الحرب ضد إيران
Lebanon 24
"من دون إطلاق رصاصة واحدة".. مسؤول إسرائيلي يكشف أساليب إدارة الحرب ضد إيران
14:00 | 2025-12-09
09/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إحباط "هجوم دُبّر في ليل"والجيش تحرّك بعد استشعار توتر متعمد
Lebanon 24
إحباط "هجوم دُبّر في ليل"والجيش تحرّك بعد استشعار توتر متعمد
22:53 | 2025-12-09
09/12/2025 10:53:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
11:17 | 2025-12-10
وزير خارجية إسرائيل: نريد اتفاقا أمنيا مع سوريا لكن الفجوة الآن زادت
11:16 | 2025-12-10
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارتين اول جسر خلدة باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة
11:15 | 2025-12-10
وزير خارجية إسرائيل: الفجوة الآن اتسعت بشأن التوصل لاتفاق أمني مع سوريا
11:13 | 2025-12-10
وزير الخارجية الإسرائيلي لـ"جيروزاليم بوست": نحن الآن أبعد ما نكون عن التوصل إلى اتفاق مع سوريا مما كنا عليه قبل بضعة أسابيع
11:10 | 2025-12-10
مصدر في الإليزيه: قادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا أكدوا لترامب أن المرحلة حاسمة لأوكرانيا
11:08 | 2025-12-10
سلام لصحيفة فاينانشال تايمز: إسرائيل تواصل انتهاك سيادة لبنان واحتجاز مواطنين لبنانيين واحتلال خمسة مواقع على الأقل في الجنوب وهذه الإجراءات تؤدي الى عدم الاستقرار وتغذي تجدد الصراعات وتقوض جهود الحكومة لاستعادة سلطة الدولة
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
10/12/2025 18:21:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
10/12/2025 18:21:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
10/12/2025 18:21:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24