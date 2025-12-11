"يديعوت أحرونوت" نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين: حزب الله يستعيد قدراته على جميع الجبهات وسط تدفق متجدد للأموال الإيرانية وتل أبيب "لن تنتظر إلى ما لا نهاية"

Lebanon 24