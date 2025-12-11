الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط: إنتصارٌ كبير أن يسقط بشار الأسد بعد 50 عاماً من الحكم ولم أكن أتوقّع هذا الأمر وهذا مصير كل طاغية (mtv)

