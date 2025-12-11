تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
9
o
بعلبك
3
o
بشري
10
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
زلزال بقوة 6,5 درجة يضرب شمال اليابان
Lebanon 24
11-12-2025
|
22:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب محافظة هوكايدو شمالي اليابان
Lebanon 24
زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب محافظة هوكايدو شمالي اليابان
12/12/2025 08:30:16
12/12/2025 08:30:16
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب منطقة "كيوشو" في اليابان
Lebanon 24
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب منطقة "كيوشو" في اليابان
12/12/2025 08:30:16
12/12/2025 08:30:16
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب منطقة "كيوشو" في اليابان
Lebanon 24
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب منطقة "كيوشو" في اليابان
12/12/2025 08:30:16
12/12/2025 08:30:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6,7 درجات
Lebanon 24
تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6,7 درجات
12/12/2025 08:30:16
12/12/2025 08:30:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
اليابان ترفع التحذير من تسونامي بعد زلزال ضرب شمال البلاد
Lebanon 24
اليابان ترفع التحذير من تسونامي بعد زلزال ضرب شمال البلاد
01:22 | 2025-12-12
12/12/2025 01:22:24
Lebanon 24
Lebanon 24
البنك الروسي: خطط الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول الروسية غير قانوني
Lebanon 24
البنك الروسي: خطط الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول الروسية غير قانوني
01:14 | 2025-12-12
12/12/2025 01:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
البنك المركزي الروسي: استخدام الاتحاد الأوروبي لأصول روسيا المجمدة أمر غير قانوني
Lebanon 24
البنك المركزي الروسي: استخدام الاتحاد الأوروبي لأصول روسيا المجمدة أمر غير قانوني
01:09 | 2025-12-12
12/12/2025 01:09:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الإيراني: لا بد من التمسك بميثاق الأمم المتحدة الذي بني على أسس الإنسانية ضد الظلم وانتهاك سيادة الدول
Lebanon 24
الرئيس الإيراني: لا بد من التمسك بميثاق الأمم المتحدة الذي بني على أسس الإنسانية ضد الظلم وانتهاك سيادة الدول
00:58 | 2025-12-12
12/12/2025 12:58:58
Lebanon 24
Lebanon 24
حركة المرور كثيفة على جسر الصفير باتجاه طريق المطار القديمة بسبب اشغال في المحلة والسير على مسرب واحد
Lebanon 24
حركة المرور كثيفة على جسر الصفير باتجاه طريق المطار القديمة بسبب اشغال في المحلة والسير على مسرب واحد
00:54 | 2025-12-12
12/12/2025 12:54:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة... شخصٌ واحدٌ فاز بأكبر جائزة "لوتو" في تاريخ لبنان
Lebanon 24
بالصورة... شخصٌ واحدٌ فاز بأكبر جائزة "لوتو" في تاريخ لبنان
13:34 | 2025-12-11
11/12/2025 01:34:13
Lebanon 24
Lebanon 24
شقيقة المبدع جورج خباز.. ممثلة لبنانية تتعرض لحادث سير مروّع (فيديو)
Lebanon 24
شقيقة المبدع جورج خباز.. ممثلة لبنانية تتعرض لحادث سير مروّع (فيديو)
08:38 | 2025-12-11
11/12/2025 08:38:32
Lebanon 24
Lebanon 24
حالات تسمّم في بلدة لبنانية.. أكثر من 70 مصابا بينهم راهبات
Lebanon 24
حالات تسمّم في بلدة لبنانية.. أكثر من 70 مصابا بينهم راهبات
07:14 | 2025-12-11
11/12/2025 07:14:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضها لحادث سير ونقلها إلى المستشفى... ما هو وضع الممثلة لورا خباز الصحيّ؟
Lebanon 24
بعد تعرّضها لحادث سير ونقلها إلى المستشفى... ما هو وضع الممثلة لورا خباز الصحيّ؟
11:21 | 2025-12-11
11/12/2025 11:21:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مداهمة في الأشرفية… وتوقيف مجموعة داخل منزل مُشتبه به
Lebanon 24
مداهمة في الأشرفية… وتوقيف مجموعة داخل منزل مُشتبه به
04:39 | 2025-12-11
11/12/2025 04:39:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
01:22 | 2025-12-12
اليابان ترفع التحذير من تسونامي بعد زلزال ضرب شمال البلاد
01:14 | 2025-12-12
البنك الروسي: خطط الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول الروسية غير قانوني
01:09 | 2025-12-12
البنك المركزي الروسي: استخدام الاتحاد الأوروبي لأصول روسيا المجمدة أمر غير قانوني
00:58 | 2025-12-12
الرئيس الإيراني: لا بد من التمسك بميثاق الأمم المتحدة الذي بني على أسس الإنسانية ضد الظلم وانتهاك سيادة الدول
00:54 | 2025-12-12
حركة المرور كثيفة على جسر الصفير باتجاه طريق المطار القديمة بسبب اشغال في المحلة والسير على مسرب واحد
00:41 | 2025-12-12
الرئيس التركي: نأمل أن تنتهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا
فيديو
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
12/12/2025 08:30:16
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
12/12/2025 08:30:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
12/12/2025 08:30:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24