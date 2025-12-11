هيئة البث الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يستعد لتنفيذ هجوم واسع النطاق ضد أهداف تابعة لحزب الله في لبنان في حال فشلت جهود الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني في نزع سلاح حزب الله قبل نهاية العام

Lebanon 24