تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
4
o
بشري
12
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
طريق عيناتا الارز مقطوعة بسبب تراكم الثلوج وطريق ضهر البيدر و ترشيش زحلة سالكتين امام كل المركبات (التحكم المروري)
Lebanon 24
12-12-2025
|
00:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
التحكم المروري: طريق عيناتا الارز سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية
Lebanon 24
التحكم المروري: طريق عيناتا الارز سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية
12/12/2025 11:53:44
12/12/2025 11:53:44
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: طريق عيناتا الارز سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية
Lebanon 24
التحكم المروري: طريق عيناتا الارز سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية
12/12/2025 11:53:44
12/12/2025 11:53:44
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: طريق عيناتا - الأرز سالكة حاليًّا والرؤية سيّئة بسبب الضباب
Lebanon 24
التحكم المروري: طريق عيناتا - الأرز سالكة حاليًّا والرؤية سيّئة بسبب الضباب
12/12/2025 11:53:44
12/12/2025 11:53:44
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: كل الطرقات الجبلية سالكة باستثناء طريق عيناتا الارز سالكة حاليا امام المركبات ذات الدفع الرباعي
Lebanon 24
التحكم المروري: كل الطرقات الجبلية سالكة باستثناء طريق عيناتا الارز سالكة حاليا امام المركبات ذات الدفع الرباعي
12/12/2025 11:53:44
12/12/2025 11:53:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
هيئة الطيران المدني السورية تعلن تحويل رحلات من مطار دمشق الدولي إلى مطارات بديلة لسوء الأحوال الجوية
Lebanon 24
هيئة الطيران المدني السورية تعلن تحويل رحلات من مطار دمشق الدولي إلى مطارات بديلة لسوء الأحوال الجوية
04:36 | 2025-12-12
12/12/2025 04:36:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بوتين: نتعاون مع إيران في محطة بوشهر للطاقة النووية وتطوير البنية التحتية بما فيها ممر الشمال-الجنوب
Lebanon 24
بوتين: نتعاون مع إيران في محطة بوشهر للطاقة النووية وتطوير البنية التحتية بما فيها ممر الشمال-الجنوب
04:28 | 2025-12-12
12/12/2025 04:28:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بوتين: العلاقات بين روسيا وإيران "تتطور بشكل إيجابي للغاية"
Lebanon 24
بوتين: العلاقات بين روسيا وإيران "تتطور بشكل إيجابي للغاية"
04:21 | 2025-12-12
12/12/2025 04:21:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"رويترز" عن وثيقة: الأمين العام للأمم المتحدة يعيّن الرئيس العراقي السابق برهم أحمد صالح مفوضًا جديدًا لشؤون اللاجئين
Lebanon 24
"رويترز" عن وثيقة: الأمين العام للأمم المتحدة يعيّن الرئيس العراقي السابق برهم أحمد صالح مفوضًا جديدًا لشؤون اللاجئين
04:14 | 2025-12-12
12/12/2025 04:14:23
Lebanon 24
Lebanon 24
السفير المصري من بعبدا: ليس أمامنا سوى العمل من أجل تجنيب لبنان أي تدهور والفترة المقبلة ستحمل تطوّرًا ايجابيًا
Lebanon 24
السفير المصري من بعبدا: ليس أمامنا سوى العمل من أجل تجنيب لبنان أي تدهور والفترة المقبلة ستحمل تطوّرًا ايجابيًا
04:10 | 2025-12-12
12/12/2025 04:10:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة... شخصٌ واحدٌ فاز بأكبر جائزة "لوتو" في تاريخ لبنان
Lebanon 24
بالصورة... شخصٌ واحدٌ فاز بأكبر جائزة "لوتو" في تاريخ لبنان
13:34 | 2025-12-11
11/12/2025 01:34:13
Lebanon 24
Lebanon 24
شقيقة المبدع جورج خباز.. ممثلة لبنانية تتعرض لحادث سير مروّع (فيديو)
Lebanon 24
شقيقة المبدع جورج خباز.. ممثلة لبنانية تتعرض لحادث سير مروّع (فيديو)
08:38 | 2025-12-11
11/12/2025 08:38:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضها لحادث سير ونقلها إلى المستشفى... ما هو وضع الممثلة لورا خباز الصحيّ؟
Lebanon 24
بعد تعرّضها لحادث سير ونقلها إلى المستشفى... ما هو وضع الممثلة لورا خباز الصحيّ؟
11:21 | 2025-12-11
11/12/2025 11:21:06
Lebanon 24
Lebanon 24
حالات تسمّم في بلدة لبنانية.. أكثر من 70 مصابا بينهم راهبات
Lebanon 24
حالات تسمّم في بلدة لبنانية.. أكثر من 70 مصابا بينهم راهبات
07:14 | 2025-12-11
11/12/2025 07:14:37
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات استخباراتية.. هذه خطة إسرائيل في جنوب لبنان
Lebanon 24
معلومات استخباراتية.. هذه خطة إسرائيل في جنوب لبنان
12:00 | 2025-12-11
11/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
04:36 | 2025-12-12
هيئة الطيران المدني السورية تعلن تحويل رحلات من مطار دمشق الدولي إلى مطارات بديلة لسوء الأحوال الجوية
04:28 | 2025-12-12
بوتين: نتعاون مع إيران في محطة بوشهر للطاقة النووية وتطوير البنية التحتية بما فيها ممر الشمال-الجنوب
04:21 | 2025-12-12
بوتين: العلاقات بين روسيا وإيران "تتطور بشكل إيجابي للغاية"
04:14 | 2025-12-12
"رويترز" عن وثيقة: الأمين العام للأمم المتحدة يعيّن الرئيس العراقي السابق برهم أحمد صالح مفوضًا جديدًا لشؤون اللاجئين
04:10 | 2025-12-12
السفير المصري من بعبدا: ليس أمامنا سوى العمل من أجل تجنيب لبنان أي تدهور والفترة المقبلة ستحمل تطوّرًا ايجابيًا
04:04 | 2025-12-12
بريطانيا تضيف 4 أسماء جديدة لقائمة العقوبات المرتبطة بالسودان
فيديو
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
12/12/2025 11:53:44
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
12/12/2025 11:53:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
12/12/2025 11:53:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24