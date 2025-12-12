أكسيوس: مسؤولون أميركيون أبلغوا دبلوماسيين أوروبيين أن عدم مشاركة دولهم بقوة "الاستقرار الدولية" في غزة أو تدعم البلدان التي تفعل ذلك فلن ينسحب الجيش الإسرائيلي من القطاع

